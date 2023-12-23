ماذا تفعل حال عدم توفر مواعيد بتطبيق صحتي؟.. توضيح مهم من "الصحة"

حجز موعد في مركز صحي: اضافة اعلان



ماذا تقدم منصة (صحتي)؟



خطوات التسجيل في منصة صحتي



شروط حجز موعد في المراكز الصحية



تفاعلت وزارة الصحة مع سؤال إحدى المستفيدات بشأن طريقة التعامل حال عدم توفر مواعيد بتطبيق "صحتي".وتساءلت المستفيدة قائلة: "أبي أحجز موعد في مركز صحي غدا مالقيت ولا موعد إلا الأسبوع القادم مو معقولة أنا تعبانة انتظر أسبوع كيف الحل ؟".وردا على ذلك قالت الوزارة: "لا بأس عليكم إن شاء الله بشكل عام المواعيد يتم تحديثها بشكل مستمر في تطبيق صحتي، في حال استمرار عدم توفر المواعيد فضلاً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة او الاتصال بالرقم 937 لعمل اللازم".ومنصة (صحتي) هي المنصة الموحدة لوزارة الصحة، التي تتيح للمستخدِم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي بالمملكة.وتخدم منصة (صحتي) جميع الأفراد من المواطنين والمقيمين في المملكة، مع تابعيهم من الأبناء وكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.توفر المنصة للمستخدمين في المملكة مجموعة واسعة من الخدمات الصحية المقدَّمَة؛ لتسهيل تقديم رعاية صحية متكاملة للأفراد، وتشمل هذه الخدمات:رعاية بخطوة عبر:الاستشارات الفورية.حجز واستعراض جدول المواعيد الصحية.المواعيد عن بُعد.وصول سهل عبر الخدمات التالية:البحث عن الدواء.المحفظة الصحية الرقمية.استعراض الإجازات المرضية والتقارير الطبية.أسعِفْنِي.صحة المرأة.خدمات التابعين.حياة أسرة صحية عبر الخدمات التالية:طبيب لكل أسرة (طبيبي).سجل تطعيمات الأطفال.مواعيد طفلك.نمط حياة صحية عبر:متابعة المؤشرات الحيوية (خدمة اعرف أرقامك).حساب الخطوات.حفظ قائمة الأدوية.المحتوى التثقيفي.وقاية وحماية عبر:حجز لفحص (كورونا).حجز موعد لتلقِّي لقاح (كورونا).حجز لتلقِّي التطعيمات.خدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو.قم بتحميل تطبيق صحتي على هاتفك الأندرويد (من هنا) أو هاتفك الآيفون (من هنا).قم بعدها بتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بك.اضغط على خدمات.ثم قم باختيار أيقونة المواعيد.سجل بعدها بيانات الموعد.قم بالضغط على أيقونة التالي.حدد اليوم والوقت المناسبين بالنسبة لك.قم بتأكيد حجزك من خلال الضغط على "موافق".ستصلك رسالة نصية تحتوي على موعدك وتفاصيله الكاملة.لا بد أن يكون التعديل على موعد الزيارة قبل الموعد المحدد بساعتين.لا يجب أن تقل المدة الزمنية السابقة لحضور الموعد عن 20 دقيقة، وفي حال تم التأخر لمدة ثلاث مرات يتم حينها إيقاف عمل التطبيق بشكل تلقائي.لا بد من إنشاء حساب خاص بك عن طريق منصة أبشر من أجل استخدام تطبيق موعد.يجب أن يتم حجز موعد قبل الزيارة بأسبوع.