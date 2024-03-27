ماذا تعني عبارة "دفعة ناقصة أو صفر" في حساب المواطن؟

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن رسالة "الدفعة ناقصة أو صفر".

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه : "أسباب الرفض لا يوجد وحالة الاعتراض الدفعة ناقصة أو صفر".



حساب المواطن وحالة الاعتراض



التسجيل للفرد المستقل:



قيمة استحقاق حساب المواطن:



الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



تعديلات حساب المواطن



وأجاب حساب المواطن، بقوله : "حياك الله، الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك (الدفعات المالية، اعتراضاتي، الاعتراضات الحالية) ، نسعد بخدمتك".وتفاعل حساب خدمة المستفيدين مع سؤال مواطنة تقول فيه: " سجلت اسمي بالتأمينات واحتاج اسحبه من عند أبوي وأبغى أسجل فرد مستقل وأواجه مشكله ، اتصلت على على الرقم 7 مرات مافيه رد".ورد "خدمة المستفيدين" بأنه :" يمكن للفرد المستقل التسجيل ولابد من إرفاق مستند لاثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب،ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (ملف المستفيد - المرفقات)، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابع "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمه حذفك".وعادت المواطنة لتسأل :" سجلت بياناتي لكن مافيه مستند يثبت الاستقلالية ، المشكله أبوي مانزل له حساب المواطن كم شهر بسبب وجودي بالتأمينات وهو عنده تابعين غيري".ورد الحساب بالقول :" في حال عدم توفر مستند لاثبات الاستقلالية يتم إضافتك كتابع في حساب رب الاسرة، ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".ويتساءل كثير من المؤهلين للدورة 77 من حساب المواطن عن قيمة مبلغ دفعة إبريل، الذي سيتم إيداعه في 3 من إبريل المقبل شاملاً الدعم الإضافي.وتختلف قيمة الاستحقاق من أسرة لأخرى، فيما تتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.وحدد حساب المواطن، خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب".وأعلن حساب المواطن أن الدفعة 77 تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى نهاية العام الجاري.وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في يناير الماضي، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.وتضمن القرار أيضًا الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.وأعلن حساب المواطن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.