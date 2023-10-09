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صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا تعني حالة "مكتمل" في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن حول ظهور عبارة "مكتمل"، وماذا تعني هذه الحالة؟

عبارة مكتمل في حساب المواطن:

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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " متى تنزل الأهلية مكتوب طلبك مكتمل".

وجاء الرد : " أهلاً بك ، حالة الطلب "مكتمل" تعني أن لديك مستند "تحت الدراسة" الرجاء الانتظار حتى يتم الانتهاء من دراسة المستند والتحقق منه والرد بالقبول أو الرفض، ولابد من الموافقة على المستند حتى يتم دراسة أهليتك، نسعد بخدمتك ".

تأثير القرض العقاري على دعم المواطن:



كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مدى تأثير القرض العقاري على استحقاق دعم المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل يراعى في استحقاق حساب المواطن القرض العقاري؟ كون المواطن لديه قرض عقاري؟".

وجاء الرد :" وعليكم السلام.. لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".

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