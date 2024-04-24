مؤهل في حساب المواطن وعليّ إيقاف خدمات ويرفضون تنشيط حسابي؟.. رد من البرنامج

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يعد إيقاف الخدمات واحدًا من أبرز المشكلات التي تُعرقل صرف دعم حساب المواطن، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول كيفية التغلب على ذلك.





إيقاف الخدمات للمؤهل في حساب المواطن



لابد ان يكون الحساب البنكي "نشط" للاستفادة من الدعم، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم ، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 24, 2024

حالة الدفعة مدفوعة في حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

