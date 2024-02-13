مؤسسة البريد تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

أ أ
أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وقانونية شاغرة (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل بمقره بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف مؤسسة البريد "سبل":
- أخصائي أول الامتثال (Compliance Senior Specialist)
- مدير عام الخزنة (Treasury GM)
- قائد محاسبة التكاليف (Coost Accounting Lead)
- أخصائي أول الشؤون الدولية (International Affairs Senior Specialist)
- مدير عقود (Contracts Manager)
- مدير الحسابات الحكومية (Sr. Government Accounts Manager)
- مدير التسليم الفني (Senior Technical Delivery Manager)
- محلل أداء العمليات (Operations Pergformance Analyst)
- مدير عمليات الأمن السيبراني (Cybersecurity Operations Manager)
- محلل المكافآت والأداء(Rewards & Performance Analyst)
- أخصائي تجربة العملاء الأول (Senior Customer Experience Specialist)
- مدير ادارة العمليات التجارية (Business Process Management Director)
- مدير التخطيط المالي (Financial Planning Director)
- مدير الانتاج (Product Manager)
- مدير قسم الحلول التجارية (Commercial Solution Section Manager)
- محلل الأمن السيبراني (Cybersecurity Analyst)
- مهندس اختبار البرمجيات (Expert Software Testing Engineer)
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.
مزايا العمل في سبل:
- رواتب تنافسية.
- تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.
- تدريب داخلي وخارجي.
نبذة عن البريد السعودي:
مؤسسة البريد السعودي هي الجهة المسؤولة عن الخدمات البريدية والبريد الرسمي في السعودية، تأسست عام 1901م وتعد من أقدم مؤسسات الدولة على الإطلاق، وتعتبر حالياً من الجهات الأكثر تنظيماً وتطوراً في القطاع الحكومي حيث استحدثت العديد من الخدمات الإلكترونية مثل العنوان البريدي (خدمة واصل) وخدمات العنوان الدولي (واصل العالمي) وخدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".