لوحات مميزة بـ "حرف و حرفين" عبر أبشر الثلاثاء

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم الثلاثاء القادم 7 يناير طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، وسيتضمن لوحات مميزة بـ " حرف وحرفين". اضافة اعلان





طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة



خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات من خلال أبشر



عرض جميع اللوحات المشاركة في المزاد



وأوضحت إدارة المرور أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد، وحددت طريقة المشاركة حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.وقالت إنه إذا أردت الاشتراك في المزاد الخاص بلوحات المركبات على بوابة أبشر الإلكترونية؛ يتم اتباع الآتي:1ـ أدخل إلى منصة أبشر.2ـ انقر على أيقونة أبشر أفراد.3ـ قم بإدخال اسم المستخدم؛ ورقم هويتك الوطنية؛ والرمز السري وانقر على تسجيل الدخول.4ـ قم بالضغط على خدمات.5ـ اختر منها الخدمات الإلكترونية.6ـ انقر على خدمات المرور.7ـ اختر بعد ذلك مزادات اللوحات الإلكترونية المميزة.8ـ يتم تحديد أيقونة عرض جميع اللوحات المشاركة بالمزاد.9ـ سيتم تحويلك إلى صفحة تحتوي على مختلف اللوحات التي توجد داخل المزاد.10ـ عليك تحديد اللوحة الذي تريدها من القائمة.11ـ قم بكتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بك.12ـ انقر على اشتراك.