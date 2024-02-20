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لهؤلاء الخريجين.. 1050 وظيفة بمعرض توظيف جازان

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معرض التوظيف الثاني بجازان
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عرضت 32 مؤسسةً من القطاع الخاص, 1050 فرصة وظيفية, لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني بجازان.

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طرح 1050 وظيفة بمعرض توظيف جازان

وذلك من خلال معرض التوظيف الثاني، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ممثلة في مكتب التنسيق الوظيفي ، الذي انطلقت فعالياته أمس بقاعة الأمير محمد بن ناصر بالكلية التقنية بجازان.


 واستقبل المعرض، عددًا من خريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني الباحثين عن العمل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير فرص توظيف مناسبة لجميع الخريجين والخريجات.

تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات

 وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان المهندس على مريع، أن المعرض يأتي انطلاقًا من حرص المؤسسة على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها.


وضمن مبادرتها فرصة عمل لكل خريج ، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة، والإسهام في توطين الوظائف وتعزيز التواصل بين منشآت التدريب التقني والمهني وبين قطاع الأعمال بالمنطقة.

 وبين أن المعرض الذي يستمر يومين , سيعرض الفرص الوظيفية الخاصة بالخريجين والخريجات بمختلف منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

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