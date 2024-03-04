لهؤلاء الخريجين.. فتح باب التوظيف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر 14 وظيفة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض،
وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
فتح
باب التوظيف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك1 -
كبير المحاسبين.
الوظائف:
2 - خبير أبحاث الشريعة.
3 - كبير المدققين الداخليين.
4 - خبير التحليل الاقتصادي.
5 - مشرف الضرائب والجمارك.
6 - مدير تدريب الخريجين والمتدربين.
7 - أخصائي أول في استمرارية الأعمال.
8 - أخصائي إعداد التقارير والتحليلات.
9 - أخصائي رئيسي في إدارة التعلم والتطوير.
10 - أخصائي أول إدارة تسليم تقنية المعلومات.
11 - أخصائي أول إدارة التغييرات وتقديم الخدمات.
12 - مهندس رئيسي لتصميم أنظمة وتقنية المعلومات.
13 - أخصائي رئيسي في إدارة أنظمة موارد البشرية.
14 - أخصائي أول في ضمان الجودة واختبارات تقنية المعلومات.
التخصصات
المطلوبة:-
المالية
- القانون
- الإحصاء
- الاقتصاد
- الرياضيات
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- علوم البيانات
- إدارة المشاريع
- هندسة الحاسب
- هندسة الشبكات
- الموارد البشرية
- الشريعة الإسلامية
- القانون الإسلامي
- هندسة البرمجيات
- أو ما يعادلها