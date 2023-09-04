لملاك العقارات وأصحاب الدخل من ساند وتمهير.. تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص صرف الدعم للحاصلين على رواتب من برنامجي ساند وحافز، فضلاً عن أصحاب الدخل من الممتلكات العقارية.

وقالت "خدمة المستفيدين" عبر منصة "إكس": "وفي حال وجود دخل من ساند لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل" مخصص من برنامج ساند " وسيتم احتسابه من ضمن الدخل".





لا يؤثر، وفي حال وجود دخل من ساند لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل " مخصص من برنامج ساند " وسيتم احتسابه من ضمن الدخل ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية September 3, 2023



كذلك اشترطت الإفصاح عن الدخل للحاصلين على دعم من برنامج "تمهير".

وقالت: "في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل".

وعليكم السلام ، في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية



— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 3, 2023

وأوضحت أنه "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".



وعليكم السلام ،في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الإستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ September 2, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



ويشترط حساب المواطن على المواطنين الحاصلين على رواتب التقاعد الإفصاح عن ذلك ضمن مصادر الدخل في برنامج الدعم.وقال البرنامج: "ي حال وجود راتب تقاعدي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم".وحدد خطوات الافصاح عن الدخل عن طريق حسابك "الإفصاح عن الدخل" واختيار نوع الدخل" راتب تقاعدي" ومصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.وأوضح البرنامج أنه "في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم".وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.