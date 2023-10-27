لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية التسجيل في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن طريقة تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم.

وقال في رده على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كنت مسجلًا كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي بإمكانك التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل". اضافة اعلان

لكنه اشترط "ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)".



في حال كنت مسجل كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي بإمكانك التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل مع ضرورة ارفاق مستندات اثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 27, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

