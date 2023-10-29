لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية إضافة دعم حليب الأطفال

أعلنت وزارة الموارد البشرية، أن الحصول على دعم حليب الأطفال لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي لايتطلب اتخاذ أي إجراءات.
وقالت ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "لايشترط على المستفيد اتخاذ أي إجراء لطلب دعم الحليب، حيث يتم إضافة الدعم بشكل تلقائي إلى معاش الضمان الاجتماعي في حال وجود الطفل كتابع ضمن الأسرة".
وعليكم السلام— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 29, 2023
حياك الله ,
لايشترط على المستفيد اتخاذ أي إجراء لطلب دعم الحليب، حيث يتم إضافة الدعم بشكل تلقائي إلى معاش الضمان الاجتماعي في حال وجود الطفل كتابع ضمن الأسرة
سُعدنا بتواصلك .
برنامج دعم الحليب للأطفالويتم تحديد استحقاق دعم حليب الأطفال لمستفيدي الضمان الاجتماعي بناءً على عمر الطفل.
ويعد برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عُمر سنتين، أحد حزم برامج الدعم التي تقدعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وتشمل بالإضافة للمعاش الأساسي، الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية.
الضمان الاجتماعي المطورويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج.
إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.