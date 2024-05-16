الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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لمختلف المؤهلات وبدون خبرة.. غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

غرفة الرياض
غرفة الرياض
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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف متنوعة للعمل بالقطاع الخاص بمدينة الرياض لحملة مختلف المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) تشمل (وظائف لا تتطلب الخبرة) بالمسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

- مساعد مدير
- مسؤول إداري ومعقب
- أمين صندوق
- أمين مستودع
- حاضنة أطفال
- مترجم
- خبير ترجمة
- فني تمديدات كهربائية
- فني تبريد وتكييف
- فني ميكانيكا
- فني كهربائي
- فني انذار حرائق
- فني أمن وسلامة
- مشغل الات
- محلل كيميائي
- مهندس مشروع

التخصصات المطلوبة:



- الحاسب الآلي
- المحاسبة
- تقنية المعلومات
- الترجمة
- اللغة الإنجليزية
- سلامة مهنية
- رياض الأطفال
- الكيمياء
- تمديدات كهربائية
- كهرباء ميكانيكية
- كهرباء 
- ميكانيكا
- هندسة كهربائية
- هندسة مدنية
- هندسة ميكانيكية
- أو مايعادلهم

 
الشروط:


 
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة (الثانوية، الدبلوم، البكالويوس) حسب متطلبات كل وظيفة.
- توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.

 
طريقة التقديم:


 
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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