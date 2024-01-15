لماذا طرحت المملكة منتجات الإقامة المميزة؟

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أكد الكاتب خالد بن على المطرفي، على أن الأهداف الإستراتيجية للإقامة المميزة تفوق العوائد المالية، من خلال الاستثمار في الإنسان، واستقطاب العقول، ونقل المعرفة والخبرات، وجذب الاستثمارات. اضافة اعلان





لماذا طرحت المملكة منتجات للإقامة المميزة؟



جذب الخبرات والمواهب الدولية



المملكة بيئة ملائمة لجذب الكفاءات والمستثمرين



فرص استثنائية في اقتصاد المملكة



ويعتقد الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة الرياض، اليوم الاثنين، أن السؤال الجوهري هو: لماذا طرحت الحكومة السعودية منتجات متنوعة للإقامة المميزة؟ويقول: إطلاق مركز الإقامة المميزة لخمس فئات جديدة، وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وهذا لم يأت من فراغ، بل جاء بعد دراسة الوضع الراهن، والمقارنات المعيارية.ويتابع، إضافة إلى تطلعات المملكة لرفع جودة الكوادر الوطنية من خلال جذب الخبرات والمواهب الدولية في القطاعات ذات الأولوية دون التأثير على الكوادر المحلية.ويؤكد على أن هذ الخطوة تعمل على جذب الاستثمارات لتمويل تطوير القطاعات ذات الأولوية والمناطق المستهدفة في المملكة، فضلًا عن توفير منصة للابتكار وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.ويركز الكاتب على البيئة الملائمة للمملكة لاستقطاب الكفاءات والكوادر والمستثمرين، لأن المملكة اليوم دولة مزدهرة تعيش مرحلة جديدة من الطموح والنمو على كافة الأصعدة.ويضف، والمملكة مستمرة بجدية في عملية التحول الاقتصادي، وتعزيز الشفافية والارتباط بالاقتصاد العالمي، وهي ترحّب بكافة المستثمرين وأصحاب المواهب من جميع أنحاء العالم.ويشير إلى أن الأعوام القليلة الماضية كشفت عن فرص استثنائية في الاقتصاد السعودي، وخاصة في مجالات السياحة والسفر والنقل، والصناعة والتكنولوجيا والابتكار، وهي قطاعات تتطلب مواهب متخصصة، واستثمارات كبيرة.ويقول: ما يميز السعودية، تحقيقها المركز الثالث عالميًا في مؤشر حماية حقوق أقلية المستثمرين، كما تصدرت بلادنا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي جديد.