للمواطنين فقط.. وظائف في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”، عبر الموقع الإلكتروني
للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر
الهيئة في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
خبير - وظيفة المراقبة والتقييم.
مدير المشروع.
خبير أول - وظيفة المنهجية والمعايير.
التخطيط وإدارة المشاريع.
أخصائي - وظيفة تحويل تخطيط البنية التحتية.
التخطيط وإدارة المشاريع.
خبير - وظيفة التميز في المشتريات الحكومية.
وظيفة الطالب التعاوني.
خبير - وظيفة عقود المشاريع.
التخطيط وإدارة المشاريع
وظيفة مهندس المشروع الأب.
والمزيد ...
عن الهيئة:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، هي هيئة حكومية سعودية تعمل
بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف
الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع
الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).