للمواطنين فقط.. وظائف في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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عن الهيئة:



طريقة التقديم:

