للمواطنة المتزوجة من غير سعودي.. في هذه الحالة يمكن للزوج الاستفادة من دعم المواطن

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن الزوجة المتزوجة من غير سعودي الجنسية، وكيف يمكن أن يستفيد الزوج من دعم المواطن.



استفادة زوج المواطنة من دعم المواطن: اضافة اعلان



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :" هل زوج المواطنة يسجل في حساب المواطن؟".



وجاء الرد :" لا يمكن لغير السعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي حيث من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية".



لكن بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح.



حذف الزوجة في حساب المواطن:



كما حذّر حساب خدمة المستفيدين من حذف الزوجة من حساب رب الأسرة، لتأثير ذلك على استحقاق الدعم.



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" هل يمكني حذف التابعين والزوجة من حساب رب الأسرة؟".



وجاء الرد :" بإمكان رب الأسرة حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليته و استحقاقه، من خلال حسابه (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ ، نسعد بخدمتك".