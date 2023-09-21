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صحيفة تواصل الالكترونية

للمسجلين في التأمينات.. تعرف على شرط حساب المواطن لصرف الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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قال حساب المواطن، إنه يتعين على المسجلين في التأمينات الاجتماعية الإفصاح عن دخلهم ضمن مصادر الدخل في بياناتهم المسجلة عبر برنامج الدعم.اضافة اعلان
وأضاف البرنامج عبر منصة "إكس" ردًا على  استفسار بهذا الخصوص: "في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن".
وتابع في رده: "وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحقًا سيتم صرف الدعم".

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