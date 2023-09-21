للمسجلين في التأمينات.. تعرف على شرط حساب المواطن لصرف الدعم

قال حساب المواطن، إنه يتعين على المسجلين في التأمينات الاجتماعية الإفصاح عن دخلهم ضمن مصادر الدخل في بياناتهم المسجلة عبر برنامج الدعم.
وأضاف البرنامج عبر منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن".
وتابع في رده: "وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحقًا سيتم صرف الدعم".
في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحق سيتم صرف الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
الأصول العقاريةواشترط البرنامج في رد سابق في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك".
وحدد ذلك الخطوات في الخطوات التالية:
-اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك.
-كتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).
-سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
1 – الأسر السعودية.
المستهدفون من حساب المواطن
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.