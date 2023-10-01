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صحيفة تواصل الالكترونية

للعمل في الرياض.. وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

أخصائي أول للمراقبة ومراقبة الجودة.
مهندس برمجيات كبير.
مدير محفظة إدارة التنفيذ.
مدير عام تدقيق تكنولوجيا المعلومات.
محقق رئيسي في الشركة.
باحث قانوني.
مدير قسم عمليات إدارة التكامل.
مدير عام التدقيق التشغيلي.
مدير تجربة العملاء والتوعية المؤسسية.
أخصائي قيادة التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات.
والمزيد ...

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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