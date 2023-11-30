للعمل في الرياض.. وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

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أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين فقط.

وأوضح مستشفى قوى الأمن، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض وفقا للتفاصيل الموضحة كما يلي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية:



طريقة التقديم:

