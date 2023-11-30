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للعمل في الرياض.. وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

مستشفى قوى الأمن
مستشفى قوى الأمن
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 أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين فقط.
وأوضح مستشفى قوى الأمن، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض وفقا للتفاصيل الموضحة كما يلي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


– أخصائي المشتريات والعقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، تقنية المعلومات والاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم:


التقديم مُتاحٌ على الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م، ويمكن التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).






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