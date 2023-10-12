الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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للعمل في الرياض.. مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى الملك خالد
مستشفى الملك خالد التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

فني صيدلة:

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات التعليمية/الترخيص: دبلوم في الصيدلة من معهد معتمد (للمرشحين السعوديين فقط) (أساسي). مصنف ومسجل كفني صيدلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS) (أساسي).
 الخبرة المهنية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة (1) في العمل بصفته فني صيدلة في صيدلية المستشفيات (مرغوب فيه).
 المعرفة المتخصصة: المعرفة بحساب وتجميع وتسجيل البيانات الرقمية (أساسي).
 معرفة بالمصطلحات الطبية / الصيدلانية والاختصارات والرموز (أساسي). - معرفة بالكمبيوتر وعلى دراية باستخدام وتطبيق برنامج MS-Office (أساسي).
سرعة الكتابة لا تقل عن 20-30 WPM (أساسي). الطلاقة في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي). الصفات الشخصية: التواصل الجيد ومهارات التعامل مع الآخرين.
الصيدلي الثاني:

المؤهلات والخبرات:

التعليم / الترخيص / الخبرة المهنية:درجة البكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من جامعة معتمدة (أساسي).
خبرة لا تقل عن سنتين (2) في العمل بصفته صيدلي في مجال الرعاية الصحية / المستشفيات بما في ذلك توزيع أدوية جرعة الوحدة، والتحضير الصيدلاني المعقم ومراقبة العلاج الدوائي، وصيدلية العيادات الخارجية، وخدمات توصيل الأدوية، وإصدار المواد المخدرة / الخاضعة للرقابة وتسجيلها حفظ واستشارة الصيدلة عند الخروج والاستشارة الدوائية العامة وإدارة المخزون. المشاركة في الأنشطة السريرية (مثل مراجعة استخدام الدواء (DUR)، والتفاعلات الدوائية الضارة (ADR)، وضمان الجودة، والتوفيق بين الأدوية، ومعلومات الأدوية) (ضروري للمرشحين غير السعوديين، وإلا فهو مرغوب فيه).
الترخيص الحالي كصيدلي من بلد الممارسة المهنية (أساسي).
تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS) (أساسي).


عن المستشفى:

 مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.
طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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