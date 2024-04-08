للطلاب والمعلمين.. 4 مواعيد مهمة في شهر شوال بينها عودة الدراسة والاختبارات

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يستمتع الطلاب والطالبات بإجازة عيد الفطر المبارك، التي تستمر من الخميس 18/ 9/ 1445هـ، الموافق 27/ 3/ 2024م إلى الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م.

وفيما يلي قائمة بأهم 4 مواعيد للطلاب والمعلمين خلال شهر شوال، بحسب ما رصد حساب "الميدان التعليمي" في منصة "إكس" :





- عودة الدراسة بعد عيد الفطر المبارك



- بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات



- بدء التقديم على النقل _ الداخلي للمعلمين والمعلمات



- إغلاق باب التسجيل في الصف‌ الأول الابتدائي ورياض الأطفال



نهاية العام الدراسي 1445 هـ



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



يوم الاثنين 1445/10/6هـ.يوم الأحد 144/10/12هـ.يوم الأحد 144/10/12هـ.يوم الخميس 1445/10/23هـ.وينتهي العام الدراسي 1445هـ مع نهاية دوام يوم الاثنين 4/12/1445هـ، الموافق 10/6/2024م فور الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية.يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.