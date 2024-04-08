للطلاب والمعلمين.. 4 مواعيد مهمة في شهر شوال بينها عودة الدراسة والاختبارات

يستمتع الطلاب والطالبات بإجازة عيد الفطر المبارك، التي تستمر من الخميس 18/ 9/ 1445هـ، الموافق 27/ 3/ 2024م إلى الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م.
وفيما يلي قائمة بأهم 4 مواعيد للطلاب والمعلمين خلال شهر شوال، بحسب ما رصد حساب "الميدان التعليمي" في منصة "إكس" :
- عودة الدراسة بعد عيد الفطر المبارك
يوم الاثنين 1445/10/6هـ.
- بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات
يوم الأحد 144/10/12هـ.
- بدء التقديم على النقل _ الداخلي للمعلمين والمعلمات
يوم الأحد 144/10/12هـ.
- إغلاق باب التسجيل في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال
يوم الخميس 1445/10/23هـ.
نهاية العام الدراسي 1445 هـ
وينتهي العام الدراسي 1445هـ مع نهاية دوام يوم الاثنين 4/12/1445هـ، الموافق 10/6/2024م فور الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية.
التقويم الدراسي للعام 1445ھ
يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.