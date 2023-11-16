الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

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للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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جامعة الملك سعود عبد العزيز للعلوم الصحية
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أعلن جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة "الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" للعمل في كل من "الرياض، الاحساء" على النحو التالي:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1- مهندس تخطيط.
2- مهندس ميكانيكي.
3- مدير إدارة المخاطر.
4- كبير محللي البرامج.
5- إداري قاعدة بيانات.
6- مشغل رسومات أول.
7- تقني مختبرات أبحاث.
8- مدير تسويق ومبيعات.
9- مساعد أول وحدة طبية.
10- أخصائي تحسين الجودة.
11- مسؤول تدريب الحماية من الحرائق.

* التخصصات المطلوبة:

- المختبرات
 - إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- العلوم الصحية
- الهندسة المدنية
- الهندسة الميكانيكية
- أو ما يعادلهم

 * المؤهلات المطلوبة:

- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

* الشروط العامة:

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.

* ملاحظة:

 تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

 * طريقة التقديم:

 التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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