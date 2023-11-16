للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلن جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة "الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" للعمل في كل من "الرياض، الاحساء" على النحو التالي: اضافة اعلان



* المسميات الوظيفية:



* التخصصات المطلوبة:



* المؤهلات المطلوبة:



* الشروط العامة:



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* طريقة التقديم:

