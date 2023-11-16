للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلن جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية عن توفر
وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة "الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" للعمل في
كل من "الرياض، الاحساء" على النحو التالي:
* المسميات الوظيفية:1- مهندس تخطيط.
2- مهندس ميكانيكي.
3- مدير إدارة المخاطر.
4- كبير محللي البرامج.
5- إداري قاعدة بيانات.
6- مشغل رسومات أول.
7- تقني مختبرات أبحاث.
8- مدير تسويق ومبيعات.
9- مساعد أول وحدة طبية.
10- أخصائي تحسين الجودة.
11- مسؤول تدريب الحماية من الحرائق.
* التخصصات المطلوبة:
- المختبرات
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- العلوم الصحية
- الهندسة المدنية
- الهندسة الميكانيكية
- أو ما يعادلهم
* المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
* الشروط العامة:
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.