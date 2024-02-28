للدبلوم فأعلى.. رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة بخبرة وبدون

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أعلنت
وزارة الطاقة، عن توفر وظيفة إدارية بمسمى لحملة الدبلوم فأعلى، "لا يشترط خبرة"، للعمل بمدينة الرياض على النحو التالي:
رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة بخبرة وبدون- مسؤول
إداري أول
المسمى
الوظيفي
المتطلبات1 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - "لا يشترط الخبرة" يفضل خبرة سنتين.
4 - حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص مناسب.
التخصصات
المناسبة-
السكرتارية
- إدارة المكاتب
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
- السكرتارية التنفيذية
المهام
الأساسية1 -
حجوزات السفر.
2 - جدولة الاجتماعات
3 - ينجز أنشطة تقديم الدعم الإداري للمسؤول المباشر من خلال استكمال المهام الرئيسة مثل:
4 - تجهيز/ إعادة توجيه المكالمات وإدارة المكالمات الجماعية.
5 - يشارك في إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.
6 - يعالج مهام إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.
7 - يشارك مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسة.
8 - يعد الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.
9 - يتأكد من توافر اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.
10 - ينجز مهام إدارة البريد/ المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.
المهارات