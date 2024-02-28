للدبلوم فأعلى.. رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة بخبرة وبدون

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أعلنت وزارة الطاقة، عن توفر وظيفة إدارية بمسمى لحملة الدبلوم فأعلى، "لا يشترط خبرة"، للعمل بمدينة الرياض على النحو التالي:





رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة بخبرة وبدون

المسمى الوظيفي



المتطلبات

التخصصات المناسبة



المهام الأساسية



طريقة التقديم

