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للدبلوم فأعلى.. رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة بخبرة وبدون

وزارة الطاقة
وظائف وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة، عن توفر وظيفة إدارية بمسمى لحملة الدبلوم فأعلى، "لا يشترط خبرة"، للعمل بمدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة بخبرة وبدون
المسمى الوظيفي

- مسؤول إداري أول

المتطلبات

1 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - "لا يشترط الخبرة" يفضل خبرة سنتين.
4 - حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص مناسب.

التخصصات المناسبة

- السكرتارية
- إدارة المكاتب
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
- السكرتارية التنفيذية

المهام الأساسية

1 - حجوزات السفر.
2 - جدولة الاجتماعات
3 - ينجز أنشطة تقديم الدعم الإداري للمسؤول المباشر من خلال استكمال المهام الرئيسة مثل:
4 - تجهيز/ إعادة توجيه المكالمات وإدارة المكالمات الجماعية.
5 - يشارك في إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.
6 - يعالج مهام إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.
7 - يشارك مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسة.
8 - يعد الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.
9 - يتأكد من توافر اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.
10 - ينجز مهام إدارة البريد/ المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.
المهارات

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا). 

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