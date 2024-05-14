للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أ أ
أعلن
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفر 87 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة
مدن بالمملكة "الرياض، جدة، المدينة المنورة"، وذلك وفقًا لطريقة
التقديم الموضحة أدناه.
ملف الوظائف (PDF):
- تم رفع مسميات الوظائف وأماكن:
اضغط هنا
الوظائف1 -
مساعد إداري ثاني.
2 - مُمثل خدمات الأعمال.
3 - مساعد رئيس تمريض.
4 - مساعد مسؤول السلامة.
5 - مُحلل تحليلات البيانات.
6 - مُحلل مستودع البيانات.
7 - أخصائي تغذية علاجية أول.
8 - منسق إداري ثاني "وظيفتان".
المؤهلات
المطلوبة-
الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.