للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفر 87 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة "الرياض، جدة، المدينة المنورة"، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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المؤهلات المطلوبة



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طريقة التقديم

