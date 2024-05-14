الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفر 87 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة "الرياض، جدة، المدينة المنورة"، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان
ملف الوظائف (PDF):
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الوظائف

1 - مساعد إداري ثاني.
2 - مُمثل خدمات الأعمال.
3 - مساعد رئيس تمريض.
4 - مساعد مسؤول السلامة.
5 - مُحلل تحليلات البيانات.
6 - مُحلل مستودع البيانات.
7 - أخصائي تغذية علاجية أول.
8 - منسق إداري ثاني "وظيفتان".

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

التفاصيل

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طريقة التقديم

- للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search): اضغط هنا




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