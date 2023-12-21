للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى "سائق" لحملة الثانوية أو الدبلوم على النحو التالي:





* شروط وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني



* المهام الوظيفية



* طريقة التقديم



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