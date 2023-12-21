للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

أ أ
أعلنت
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى "سائق"
لحملة الثانوية أو الدبلوم على النحو التالي:
* شروط
وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - توفر رخصة قيادة سارية المفعول.
3 - حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في أي تخصص (لا يشترط خبرة).
4 - في حالة عدم توفر الخبرة سيتم إلحاق المتقدم ببرنامج تدريبي مخصص.
* المهام
الوظيفية-
قيادة المركبات الآلية داخل وبين المناطق المخصصة لوزارة الحرس الوطني ولجميع
المجتمعات المحلية داخل المنطقة المخصصة وكذلك عبر المناطق،
عندما يكون ذلك مطلوبًا.
- تسليم مجموعة واسعة من العناصر والمواد واللوازم وما إلى ذلك أو نقل الركاب إلى موقع محدد، كما قد يكون مطلوبًا.
- ضمان تسليم البضائع في الوقت المناسب إلى مواقع محددة سلفًا على طرق محددة، وتحميل، وتفريغ السيارة.
- سجلات وتقارير كاملة، مثل تسجيل عدد الكيلومترات قبل وبعد كل رحلة، ومراجعة وتسجيل عناصر التسليم، والإبلاغ عن الحقائق المتعلقة بالحوادث، وما إلى ذلك.
- التأكد من تحميل عناصر التسليم بشكل صحيح وتأمينها وتسليمها في حالة جيدة.
- تشغيل السيارة بطريقة آمنة وفعالة مع الامتثال لجميع قواعد وإشارات المرور واتباع لوائح النقل المحلية ومعايير السلامة.
- التواصل مع المشرف المباشر لتبادل المعلومات وتلقي طلبات خدمات التوصيل/النقل المطلوبة والحفاظ على مركبة التسليم المخصصة في حالة نظيفة ومرتبة في جميع الأوقات.
- التأكد من أن تسجيل السيارة والوثائق الأخرى المطلوبة متاحة ومحدثة دائمًا وضمان التشغيل السليم للمركبة المخصصة.