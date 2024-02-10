السبت، 29 رجب 1445 ، 10 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

للثانوية فأعلى.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن بدء التقديم ببرامج الابتعاث

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
أ أ
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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بدء في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية عالمياً حسب التصنيفات العالمية في العديد من المجالات والتخصصات.اضافة اعلان

الفئة المستهدفة لبرنامج الابتعاث:

- خريجو المرحلة الثانوية أو الجامعية أو الحاصلون على القبول في أفضل الجامعات في العالم.


المسارات والدرجات العلمية:

1- مسار الرواد:
- مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

2- مسار إمداد:
- مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

3- مسار البحث والتطوير:
- مرحلة الدكتوراه.

عدد الفرص:

- 200 جامعة حول العالم.
- 16 دولة.
- 8 تخصصات.

أبرز التخصصات:

- هندسة طيران الفضاء.
- هندسة نظم الفضاء.
- علوم الفضاء.
- علم الفلك والفيزياء الفلكية.

التفاصيل

:
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موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1445/07/29هـ الموافق 2024/02/10م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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