للثانوية فأعلى.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن بدء التقديم ببرامج الابتعاث

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بدء في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية عالمياً حسب التصنيفات العالمية في العديد من المجالات والتخصصات.





الفئة المستهدفة لبرنامج الابتعاث:



المسارات والدرجات العلمية:



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أبرز التخصصات:



التفاصيل

موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- خريجو المرحلة الثانوية أو الجامعية أو الحاصلون على القبول في أفضل الجامعات في العالم.1- مسار الرواد:- مرحلتي البكالوريوس والماجستير.2- مسار إمداد:- مرحلتي البكالوريوس والماجستير.3- مسار البحث والتطوير:- مرحلة الدكتوراه.- 200 جامعة حول العالم.- 16 دولة.- 8 تخصصات.- هندسة طيران الفضاء.- هندسة نظم الفضاء.- علوم الفضاء.- علم الفلك والفيزياء الفلكية.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1445/07/29هـ الموافق 2024/02/10م.- من خلال الرابط التالي: