للثانوية فأعلى.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن بدء التقديم ببرامج الابتعاث

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بدء في برنامج خادم الحرمين
الشريفين للابتعاث للطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية عالمياً حسب
التصنيفات العالمية في العديد من المجالات والتخصصات.
الفئة المستهدفة لبرنامج الابتعاث:- خريجو المرحلة الثانوية أو الجامعية أو
الحاصلون على القبول في أفضل الجامعات في العالم.
المسارات والدرجات العلمية:1- مسار الرواد:
- مرحلتي البكالوريوس والماجستير.
2- مسار إمداد:
- مرحلتي البكالوريوس والماجستير.
3- مسار البحث والتطوير:
- مرحلة الدكتوراه.
عدد الفرص:- 200 جامعة حول العالم.
- 16 دولة.
- 8 تخصصات.
أبرز التخصصات:- هندسة طيران الفضاء.
- هندسة نظم الفضاء.
- علوم الفضاء.
- علم الفلك والفيزياء الفلكية.
التفاصيل:
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موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1445/07/29هـ
الموافق 2024/02/10م.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:
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