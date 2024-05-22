الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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للثانوية فأعلى.. شروط التقديم على وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة

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مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك
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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" عن فتح باب التوظيف لشغل 21 وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، حسب المسميات والشروط التالية:

 

وظائف مدينة الملك سلمان للطاقةاضافة اعلان

- كابتن
- رجل إطفاء 
- مدير الخزينة
- محاسب أول
- أخصائي مالي
- محلل مالي أول
- مساعد تنفيذي
- مستشار العقود
- مهندس مشروع
- مدير الموارد البشرية
- مستشار أمن المعلومات
- أخصائي الامتثال للشركات
- محلل نظم تقنية المعلومات
- مهندس تخطيط نظام الطاقة
- منسق البيئة والصحة والسلامة
- محلل جذب الاستثمار الصناعي
- مهندس البيئة والصحة والسلامة
- مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي

المؤهلات المستهدفة

1 - الثانوية العامة.
2 - الدبلوم.
3 - البكالوريوس فأعلى.

التخصصات المطلوبة

- المالية           
- الاقتصاد  
- الإعلان
- المحاسبة               
- التسويق       
- الإتصال         
- القانون
- الهندسة (عام)           
- علوم الحاسب     
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- علوم الحاسب                                                      
- الموارد البشرية      
- الأمن السيبراني    
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب 
- الصحة والسلامة     
- الهندسة الكهربائية     
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية 
- الهندسة الصناعية
- نظم المعلومات الإدارية
- أو ما يعادلهم.

الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
4 - يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال.
5 - حاصل على المؤهلات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

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الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف إدارية وفنية وهندسية

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