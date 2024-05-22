للثانوية فأعلى.. شروط التقديم على وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة

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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" عن فتح باب التوظيف لشغل 21 وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة
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كابتن
- رجل إطفاء
- مدير الخزينة
- محاسب أول
- أخصائي مالي
- محلل مالي أول
- مساعد تنفيذي
- مستشار العقود
- مهندس مشروع
- مدير الموارد البشرية
- مستشار أمن المعلومات
- أخصائي الامتثال للشركات
- محلل نظم تقنية المعلومات
- مهندس تخطيط نظام الطاقة
- منسق البيئة والصحة والسلامة
- محلل جذب الاستثمار الصناعي
- مهندس البيئة والصحة والسلامة
- مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي
المؤهلات
المستهدفة1 -
الثانوية العامة.
2 - الدبلوم.
3 - البكالوريوس فأعلى.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- الاقتصاد
- الإعلان
- المحاسبة
- التسويق
- الإتصال
- القانون
- الهندسة (عام)
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب
- الصحة والسلامة
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الصناعية
- نظم المعلومات الإدارية
- أو ما يعادلهم.
الشروط
العامة1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
4 - يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال.
5 - حاصل على المؤهلات والخبرات المحددة لكل وظيفة.