الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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للثانوية فأعلى.. روشن تفتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة بعدة تخصصات

شركة روشن السعودية
روشن العقارية
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أعلنت شركة روشن العقارية عن فتح باب التقديم لشغل 77 وظيفة لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في المجالات التالية:اضافة اعلان

روشن تفتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة

1 - وظائف مالية.
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف هندسية.
5 - وظائف مبيعات.
- وظائف أخرى.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- الإدارة
- التسويق
- المبيعات
- المحاسبة
- العقارات
- الاقتصاد
- الاستدامة
- إدارة البناء
- علوم البيئة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- إدارة المشاريع
- الأعمال التجارية
- الدراسات البيئية
- تقنية المعلومات
- الطاقة المتجددة
- الهندسة المدنية
- الهندسة (عام)
- التصميم الجرافيكي
- التصميم الحضري
- التخطيط الحضري
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة المعمارية    
- نظم المعلومات الجغرافية
- (تخصصات أخرى).

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا)



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