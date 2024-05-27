للثانوية فأعلى.. روشن تفتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت
شركة روشن العقارية عن فتح باب التقديم لشغل 77 وظيفة لحملة الثانوية العامة
والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في المجالات التالية:
روشن
تفتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة1 -
وظائف مالية.
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف هندسية.
5 - وظائف مبيعات.
- وظائف أخرى.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- الإدارة
- التسويق
- المبيعات
- المحاسبة
- العقارات
- الاقتصاد
- الاستدامة
- إدارة البناء
- علوم البيئة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- إدارة المشاريع
- الأعمال التجارية
- الدراسات البيئية
- تقنية المعلومات
- الطاقة المتجددة
- الهندسة المدنية
- الهندسة (عام)
- التصميم الجرافيكي
- التصميم الحضري
- التخطيط الحضري
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة المعمارية
- نظم المعلومات الجغرافية
- (تخصصات أخرى).