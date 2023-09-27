للثانوية فأعلى.. المباحث العامة تطرح وظائف عسكرية بمختلف المناطق

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أعلنت رئاسة أمن الدولة (معهد المباحث العامة) عبر منصة (X) عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسمى الوظيفي:



* الشروط:



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