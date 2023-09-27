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صحيفة تواصل الالكترونية

للثانوية فأعلى.. المباحث العامة تطرح وظائف عسكرية بمختلف المناطق

23-09-23-13005937
وظائف رئاسة أمن الدولة
أ أ
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أعلنت رئاسة أمن الدولة (معهد المباحث العامة) عبر منصة (X) عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

1 - عريف (لحملة دبلوم):
 - التمريض، المختبرات الطبية، التغذية، السلامة الأغذية، أنظمة وسلامة صحية، تقنية الإنشاءات المدنية والمعمارية، تقنية المساحة، فني سمكرة ودهان، فني لحام، فني تجاره، فني مطابع، جرافيكس ووسائط مُتعددة،.
- برمجة حاسب آلي، شبكات حاسب آلي، حاسب آلي، أمن سيبراني، دعم فني، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، علم البيانات، إدارة البيانات، تقنية الاتصالات، دبلوم هندسة نظم الطائرات بدون طيار، اتصالات، تقنية الالكترونيات وأنظمة التحكم، سلاسل وإمداد، الخدمات اللوجستية.
-  إدارة مواد، تقنية القوى الكهربائية، تقنية الآلات الكهربائية، التقنية الميكانيكية، تقنية التبريد والتكييف، تقنية المحركات والمركبات، تقنية الكهرباء وإليكترونيات المركبات، تقنية الصيانة الميكانيكية، إدارة الموارد البشرية.
-  إدارة أعمال، إدارة مستودعات، إدارة مكتبية، السكرتارية التنفيذية، إدارة مالية، أعمال بنكية، محاسبة، سياحة وفندقة، إدارة الفعاليات، لغات وترجمة.
2 - جندي (الثانوية العامة):
- من يحمل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

* الشروط:

 أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.
أن لا يقل طول التقدم عن 168 سم، ويتناسب مع الوزن.
 أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب للوظيفة المعلن عنها.
 أن لا يقل تقدير المتقدم من حملة درجة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة عن جيد.
أن يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.
 أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من (خمس سنوات) لحملة درجة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة.
 أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من (خمس سنوات) لحملة شهادة الثانوية العامة.
أن لا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.
 أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة ودرجة الدبلوم.
أن لا يكون المتقدم موظفا في أي جهة حكومية أو سبق أن غين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.
 يشترط لخريجي التخصصات الصحية لحملة الدبلوم أن يكون حاصلا على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
 أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطرودا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

* تنبيهات عامة:

- يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً.
 - عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة.
- جوال المتقدم المعتمد في المنصة الوطنية الموحدة هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية (SMS).

* طريقة التقديم:

 تم تأجيل التقديم إلى يوم الأحد بتاريخ 1445/03/16هـ الموافق 2023/10/01م ولمدة 5 أيام.
رابط التقديم - (اضغط هنا).
المصدر - (اضغط هنا).
الإعلان - (اضغط هنا).

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