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للبكالوريوس فأعلى.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني لإدارة النفايات

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المركز الوطني لإدارة النفايات
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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان "مركز حكومي"، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على وظائف مركز إدارة النفايات

1 - أخصائي مالي أول.
2 - أخصائي شبكات أول.
3 - أخصائي إدارة مشاريع.
4 - أخصائي أمن معلومات.
5 - أخصائي تراخيص أول.
6 - مدير إدارة بناء القدرات.
7 - أخصائي أول توعية وتغيير.
8 - مدير إدارة التوعية والتغيير.
9 - أخصائي أول مراجعة داخلية.
10 - أخصائي أول لوائح فنية وتنظيمية.
11 - مدير إدارة اللوائح الفنية والتنظيمية.
12 - أخصائي أول استثمار تطوير أعمال.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- القانون
- الإعلام
- التسويق
- المحاسبة
- الهندسة
- الهندسة
- علوم كيمياء
- علوم البيئة
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة النفايات
- الهندسة البيئية
- تقنية المعلومات
- التقنيات الرقمية
- أنظمة الشبكات
- الدراسات البيئية
- الهندسة الكيميائية
- أو ما يعادلهم.

 الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
3 - توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.

طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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