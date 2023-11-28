الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

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لكافة المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول

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المعهد التقني لخدمات البترول
أ أ
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أعلن المعهد التقني لخدمات البترول عن توفر 18 وظيفة إدارية ومساندة وفنية وتعليمية، لحملة كافة المؤهلات.

وأوضح أن الوظائف متاحة في مقر المعهد بالمنطقة الشرقية "الدمام والخفجي" حسب المسميات التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

- مجند
- مقيم فني
- مدرب كرين
- موظف تحصيل
- محلل تقييم فني
- مدرب السقالات
- صانع محتوى
- مسؤول رواتب
- محلل تقييم أكاديمي
- مدرس لغة انجليزية
- مدرب فني ميكانيكي
- مقيم الوظائف الصناعية
- محلل ضمان الجودة الفنية
- مدرس رياضيات أكاديمي
- مدرب مهني صناعي كبير
- مدرب الصحة والسلامة والبيئة
- مدرب أول في الأمن الصناعي
- ممثل الإعلام والعلاقات العامة

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الدخول على هذا الرابط، (اضغطهنا).

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