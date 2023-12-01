الجمعة، 17 جمادى الأولى 1445 ، 01 ديسمبر 2023

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لطلاب الثانوية.. رابط التسجيل في برنامج قيادة قطار المشاعر المقدسة

قطار الحرمين
قطار الحرمين
أ أ
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يعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التقديم في البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية (قيادة قطار المشاعر المقدسة) والعمل في شركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)على النحو التالي:اضافة اعلان

المزايا:

- التوظيف مباشرة عند القبول في مهنة قائد قطار.
- مكافأة 3000 شهرياً أثناء التدريب.
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
- مدة التدريب سنة.

شروط القبول:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- معدل الثانوية العامة لايقل عن 70% فما أعلى..
- أن يكون عمر المتقدم من (20 إلى 26) سنة.
- المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية ( IELTS 4) أو ما يعادلها.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
- لم يسبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
- إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

المتطلبات:


 - أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم أو مايعادلها أو (نسخة طبق الأصل مختومة) وصورة منها.

موعد بدء البرنامج:

- يبدأ البرنامج يناير 2024م.

مدة البرنامج:

- 12 شهرًا. 

تنبيه:

- في حال عدم احضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم الغاء التقديم.
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/5/7هـ من خلال هذا الرابط، اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/5/18هـ.

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