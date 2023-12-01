لطلاب الثانوية.. رابط التسجيل في برنامج قيادة قطار المشاعر المقدسة

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يعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن فتح باب التقديم في البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية (قيادة قطار المشاعر المقدسة) والعمل في شركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)على النحو التالي: اضافة اعلان





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شروط القبول:



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طريقة التقديم:

