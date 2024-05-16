الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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لطالبي العمل.. تعرف على طريقة التواصل مع جمعية توطين الوظائف

جمعية توطين الوظائف
جمعية توطين الوظائف
أ أ
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تعمل جمعية توطين الوظائف على خلق الفرص الوظيفية في مختلف المجالات، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.

 

جمعية توطين الوظائفاضافة اعلان

وقال المهندس فواز الشمري، رئيس الجمعية في مداخلة مع برنامج "الشارع السعودي" على "قناة السعودية"، إن الجمعية تأسست بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وانطلقت كفكرة من ملامسة الجانب الكبير الذي توليه رؤية المملكة 2030 لموضوع التوطين، 
وأوضح: "من هذا المنطق أخذنا ضرورة إيجاد كيان يهتم بالتوطين ويجعل من هذا المستهدف إنجازًا على أرض الواقع مجسدين بذلك دور القطاع غير الربحي في دعم رؤية المملكة".

البرامج التي تخدم مستهدف التوطين

وأشار إلى أن الجمعية بدأت خلال الفترة الأخيرة في إنجاز مجموعة من البرامج التي تخدم مستهدف التوطين وأوجدت مجموعة من البرامج مثل: 
-استقطاب الكفاءات الوطنية.
-برنامج تمهير التوطين.
-برنامج سفير التوطين.
-برنامج رواد الرؤية.
-برنامج طموح الرؤية.
-برنامج توطين المهن الفنية.

خدمة شرائح متعددة

وأشار الشمري إلى أن "هذه البرامج تحاول تلامس شرائح متعددة من طالبي العمل، بدءًا من خريجي الثانوية، لرسم مسارهم الوظيفي، من الثانوية إلى دخول الجامعات، إلى التحاقهم بسوق العمل، إلى طالبي العمل من خريجي الجامعات، إلى محاولة استقطاب الكفاءات بالخارج". 
وكشف عن قنوات التواصل الرسمية مع الجمعية، متمثلة في الموقع الإلكتروني، وقنوات التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتابع: "ويمكن التواصل عن طريق الجهات التي توفر الوظائف من خلال توقيع اتفاقيات معها، لعرض الوظائف المتاحة لديها على طالبي العمل".

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