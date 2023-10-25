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صحيفة تواصل الالكترونية

لديه عقار مرهون يأخذ منه عوائد سنوية.. هل يؤثر على دعم المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن مواطن لديه عقار مرهون يقوم بتأجيره ، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه للدعم.

تأثير العقار المؤجر على دعم المواطن:

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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" عندي عقار مرهون للبنك العقاري وهذا العقار مؤجر وآخذ منه عوائد سنوية.. هل أسجل هذه العوائد في بيانات الدخل؟".

وجاء الرد :" نعم ، في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".

مؤجرة منزلا من والدها:



كما أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، على استفسار بشأن أحقية مواطنة في التسجيل بحساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :" السلام عليكم .. أنا مستأجرة من أبوي بيت ملك وأسوي عقد الكتروني هل يتم قبولي.. يعني المؤجر الأب والمستأجرة الابنة ".

وجاء الرد :" وعليكم السلام.. في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة بياناتك المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج، نسعد بخدمتك ".

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