لديه أطفال منهم اثنان أبناء أخيه من نفس الزوجة.. كيف يتم تسجيلهم في حساب المواطن؟

أ أ

أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار غير متكرر من أحد المواطنين، حول كيفية تسجيل أبنائه مع أبناء أخيه من نفس الزوجة





تسجيل أبناء الأخ من نفس الزوجة بحساب المواطن: اضافة اعلان



إضافة الأبناء مع الأم في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " لو سمحت الزوج اللي عنده أطفال واثنان منهم عيال أخوه من نفس الزوجة.. كيف طريقه تسجيله؟".وجاء الرد :" حياك الله، بإمكانه التسجيل ، وإضافتهم بصلة القرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة صك ولاية أو إثبات احتضان".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن كيفية إضافة الأبناء مع الأم واعتمادهم في حسابها لأجل استحقاق الدعم.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" الله يسعدكم.. أنا حطيت وثيقة الحضانة ونزل اسم ولدي من أبوه في حساب المواطن.. بس الحين يقول بنزله من عندك يقصد بيسوي اعتراض.. هل يلغي من عندي".وجاء الرد :" في حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها ".