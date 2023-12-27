لديها ابنة ومتزوجة من أجنبي.. كيف تستفيد من دعم المواطن ؟

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تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال مواطنة بشأن أحقيتها في الدعم رغم تزوجها من غير سعودي.





هل يحق للمواطنة الاستفادة من حساب المواطن رغم زواجها من غير سعودي؟ اضافة اعلان











حساب المواطن





حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه باستمرار عمل حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.



كما قرر تمديد الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.





وقرر التوجيه الملكي، تفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.









تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن

وتلا ذلك إعلان حساب المواطن عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم والتي تتضمن:



تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).



إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.





المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.









خطوات التسجيل في حساب المواطن



فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:

الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.

يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:

-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.

تسجيل الدخول للموقع:

سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

-تغيير كلمة المرور

يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.

-إدخال البيانات

يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:

بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.

-رفع الوثائق المطلوبة

ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".

-التأكد ومراجعة البيانات

بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.

اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.



وقالت المواطنة: "لدي ابنة وزوجي غير سعودي.. هل يحق لي التسجيل في حساب المواطن".وردا على ذلك، قال حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج: "بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق "شهادة الميلاد أو الإقامة".