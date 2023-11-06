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لديها أبناء فوق سن الولاية وغير موظفين.. كيف يحصلون على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسار حول كيفية تسجيل الأبناء ممن هم فوق سن الولاية لأجل استحقاق الدعم.

تسجيل الأبناء فوق سن الولاية بحساب المواطن:اضافة اعلان


وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "العيال كبار٢٤ و٢٦ وما هم متوظفين..  كيف أضيف لهم صك وإثبات حضانة وعايشين معاي في البيت وما يجينا حساب المواطن".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين على الاستفسار بالقول : " في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الأب.. إمكان الأم إضافتهم وإرفاق "شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".

تسجيل الأبناء في الضمان وحساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق مع حالة نادرة، بشأن تكرار تسجيل الأبناء بين الأم والأب في الضمان وحساب المواطن.

وكان سؤال قد وجه لحساب خدمة المستفيدين يستفسر فيه قائلا :" إذا كان في تابع في الضمان مضاف عند الأم و في المواطن مضاف عند الأب بسبب إنهم منفصلين هل يضاف في المواطن عند الأم أو الأب؟" .

وجاء الرد : " بإمكان الأب إضافة الأبناء لديه كتابعين وفي حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها ".

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