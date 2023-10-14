لحملة مختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة في طيران الرياض

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أعلنت شركة طيران الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف لحملة مختلف المؤهلات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:



المسميات الوظيفية: اضافة اعلان

مدير المنتج – الخبرة الرقمية.

مدير المنتج – تجربة المستخدم/واجهة المستخدم.

مدير – مظهر المقصورة.

مدير – هياكل الخدمات الفنية.

مدير – تخطيط المواد.

موظف - أنظمة إدارة الإيرادات.

مدير-أنظمة إدارة الإيرادات.

ضابط - الجرد.

مدير - المخزون.

مدير التكنولوجيا.

مدير البيانات والتحليلات.

موظف - الإيرادات الإضافية.

مسؤول اكتساب المواهب.

مدير التعلم والتطوير.

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عن الشركة:

تأسيس” طيران الرياض" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد. حيث ستساهم الناقل الجوي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران ودعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة واستحداث فرص عمل جديدة.



طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف؛ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:



رابط التقديم - (اضغط هنا).