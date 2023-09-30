السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة مختلف المؤهلات.. فرص عمل عبر برنامج العمل عن بُعد

برنامج العمل عن بعد
برنامج العمل عن بعد
أ أ
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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


كاتب اتصال.
خدمة عملاء.
مندوب مبيعات.
مساعد إداري.
اخصائي قانوني.
اخصائي دعم فني.
وغيرها من الوظائف ...


عن البرنامج:

برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.
 ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد، ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.
طريقة التقديم:

أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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