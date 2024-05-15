لحملة الدبلوم فأعلى.. هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن طرح وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طرح وظائف متعددة بنظام الدوام الكامل أو الجزئي لحملة (الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس) في مدينة الرياض على النحو التالي:





المتطلبات التعليمية والمهنية:



المسؤوليات:



طريقة التقديم:

