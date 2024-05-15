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صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة الدبلوم فأعلى.. هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن طرح وظائف شاغرة

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم
أ أ
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن طرح وظائف متعددة بنظام الدوام الكامل أو الجزئي لحملة (الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس) في مدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المتطلبات التعليمية والمهنية:

- الشهادة المطلوبة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس)
- اجادة التعامل مع الحاسب الالي
- مهارة العمل الجماعي والعمل تحت الضغط
- المرونه في تغير اوقات العمل حسب حاجة العمل
- تتوفر له إمكانية التنقل والوصول للمدن والمحافظات حسب المناطق القريبة.

المسؤوليات:


- رصد الملاحظات على بيئة المرافق الداخلية والمحيطة وفق لقائمة التدقيق.
- مراقبة أداء الاعمال وتسجيل الملاحظات حول تجربة المستفيد وفق لقائمة التدقيق.
- تحليل نقاط التميز والتحسين وفق لقائمة التدقيق.
- إعداد تقرير الجودة حول الزيارة.
- الالزام بضوابط ومعايير العمل المهنية كمراقب جودة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

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