لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف في الخطوط الجوية السعودية بمميزات هائلة

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تعلن الخطوط الجوية السعودية، عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:





الشروط والمهارات المطلوبة



المسؤوليات والمهام



مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب



الوثائق المطلوبة



المزايا



طريقة التقديم

