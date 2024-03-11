الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف في الخطوط الجوية السعودية بمميزات هائلة

الخطوط السعودية2
الخطوط الجوية السعودية
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تعلن الخطوط الجوية السعودية، عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

الشروط والمهارات المطلوبة

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد).
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).
- أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية).
- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.

المسؤوليات والمهام

- المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.
- ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.
- اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.
- المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.

مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب

- اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
- يجب أن لا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
- لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
- الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.
- إذا لم يكن المتقدم قد أجرى اختبار STEP فيمكن تعبئة الطلب ثم تحديث الدرجة لاحقاً في طلب التوظيف قبل انتهاء صلاحية الوظيفة.

الوثائق المطلوبة

- سيرة ذاتية محدثة.
- بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.
- جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.
- الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.
- نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.

المزايا

- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل.
- بدل سكن 3 رواتب أساسية سنويًا.
- تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل إنتاجية وسفر (وفقًا لسياسة الشركة).
- قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين (وفقًا لسياسة الشركة).
- عروض وتخفيضات للموظفين.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الروابط التالية:
- التقديم للرجال: من هنا
- التقديم للنساء: من هنا

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