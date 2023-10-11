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صحيفة تواصل الالكترونية

لحملة الثانوية.. جامعة الملك سعود تعلن عن برامج الدبلوم لعام 1445هـ

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
أ أ
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أعلنت جامعة الملك سعود موعد عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم بمقابل مالي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ (منها برامج عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المؤهلات المطلوبة:

- ثانوية عامة وما يعادلها .

البرامج:

1- دبلوم إدارة أعمال التأمين (عن بعد).
2- دبلوم الإدارة المالية والمصرفية (عن بعد).
3- دبلوم التسويق (عن بعد).
4- البرمجة وقواعد البيانات.
5- الوسائط المتعددة التفاعلية .
6- الأمن السيبراني.
7- تقنية النظارات.
8- السكرتارية الطبية.
9- المحاسبة.
10- السكرتارية التنفيذية.
11- التسويق.
12- الإدارة المالية والمصرفية.
13- الترجمة بلغة الإشارة.
14- الأنظمة.
15- إدارة الموارد البشرية.
16- المحاسبة الضريبية.
موعد بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ:
- يوم الأحد بتاريخ 1445/07/02هـ الموافق 2024/01/14م.

التفاصيل:

اضغط هنا

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م.
طريقة التسجيل:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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