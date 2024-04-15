لحملة الثانوية العامة.. وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض

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يعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى سائق (Driver) لحملة الثانوية العامة مع رخصة قيادة سارية المفعول للمركبات الثقيلة على النحو التالي:





الشروط



المهارات المطلوبة



الوصف الوظيفي



طريقة التقديم

