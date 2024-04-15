لحملة الثانوية العامة.. وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض

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يعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى سائق (Driver) لحملة الثانوية العامة مع رخصة قيادة سارية المفعول للمركبات الثقيلة على النحو التالي:
الشروط
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة.
- يحمل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.
- خبرة في قيادة المركبات مثل (الباصات – سيارات الإسعاف – السيارات) حسب الحاجة.
المهارات المطلوبة
- القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية (مستوى مبتدئ فأعلى).
- معرفة جيدة في شوارع الرياض.
- القدرة على قراءة إشارات المرور واللوحات الإرشادية.
- إزالة المخالفات المرورية قبل التقديم ستكون ميزة إضافية.
الوصف الوظيفي
قيادة جميع أنواع المركبات (الخفيفة والثقيلة) بالإضافة إلى تولي الواجبات الخاصة التي يكلفه بها مدير القسم أو مدير الإدارة أو من ينوبهم عند الطلب.
طريقة التقديم
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: من هنا