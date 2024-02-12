لحملة التمريض.. مستشفى الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف لا تشترط الخبرة

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أعلنت مستشفى الهيئة الملكية بينبع، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى اخصائي تمريض، ولا يشترط الخبرة، للعمل في المستشفيات (ينبع) التابعة للهيئة، وذلك حسب التفاصيل التالية:





وظائف الهيئة الملكية بينبع.. المسمى الوظيفي



وظائف الهيئة الملكية بينبع.. المتطلبات



نبذة عن مستشفى الهيئة الملكية بينبع



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