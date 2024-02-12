الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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لحملة التمريض.. مستشفى الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف لا تشترط الخبرة

مستشفى الهيئة الملكية بينبع
وظائف الهيئة الملكية بينبع
أ أ
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أعلنت مستشفى الهيئة الملكية بينبع، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى اخصائي تمريض، ولا يشترط الخبرة، للعمل في المستشفيات (ينبع) التابعة للهيئة، وذلك حسب التفاصيل التالية:اضافة اعلان

وظائف الهيئة الملكية بينبع.. المسمى الوظيفي

-أخصائي تمريض.

وظائف الهيئة الملكية بينبع.. المتطلبات

1ـ الجنسية السعودية.
2ـ بكالوريوس تمريض معدل درجة (جيد) وما فوق.
3ـ تصنيف وتسجيل SCFHS ساري المفعول.
4ـ معادلة الشهادات الجامعية (إذا كانت الشهادة من مؤسسة غير سعودية).
5ـ لا يشترط الخبرة.
6ـ إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
7ـ اللياقة البدنية.

نبذة عن مستشفى الهيئة الملكية بينبع

تأسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب مرسوم ملكي أصدره جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله – في 16 من رمضان عام 1395هـ الموافق 21 من سبتمبر عام 1975م.
وجاء في المرسوم الملكي: (تشكل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة).
كما خصصت للهيئة الملكية ميزانية مستقلة لتنفيذ أعمالها.

طريقة التقديم

التقديم متاح الآن عبر الموقع الرسمي للهيئة: اضغط هنا

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