الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

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لحديثي التخرج.. "تحكم" تفتح باب التقديم في برنامج التدريب والتوظيف

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تحكم
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أعلنت شركة تحكم، المشغِّلة لنظام ساهر "شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى "بعض الوظائف لا تتطلب خبرة" للعمل بالرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

- محاسب
- مدير منتج
- مدير مشروع
- محلل الخزانة
- مهندس حاسبات
- محلل تحسين الأداء
- أخصائي تطوير أول
- موظف شراكات حكومية
- محلل تطوير أعمال أول
- أخصائي ضمان خدمة أول
- أخصائي العمليات والمعايير
- مهندس إدارة الإصدار الأول
- أخصائي العمليات والمعايير العليا
- مهندس تخطيط موارد المؤسسات
- فني الرقمنة والأجهزة الطرفية للتكنولوجيا

التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال
- المالية
- الهندسة
- المحاسبة
- الحاسب الآلي
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.

الشروط

- بعض الوظائف لا تتطلب خبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على مؤهل علمي دبلوم أو بكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.


 طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

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