لحديثي التخرج.. "تحكم" تفتح باب التقديم في برنامج التدريب والتوظيف

أ أ

أعلنت شركة تحكم، المشغِّلة لنظام ساهر "شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى "بعض الوظائف لا تتطلب خبرة" للعمل بالرياض على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية



التخصصات المطلوبة



الشروط



- محاسب- مدير منتج- مدير مشروع- محلل الخزانة- مهندس حاسبات- محلل تحسين الأداء- أخصائي تطوير أول- موظف شراكات حكومية- محلل تطوير أعمال أول- أخصائي ضمان خدمة أول- أخصائي العمليات والمعايير- مهندس إدارة الإصدار الأول- أخصائي العمليات والمعايير العليا- مهندس تخطيط موارد المؤسسات- فني الرقمنة والأجهزة الطرفية للتكنولوجيا- إدارة الأعمال- المالية- الهندسة- المحاسبة- الحاسب الآلي- علوم الحاسب- تقنية المعلومات- أو ما يعادلهم.- بعض الوظائف لا تتطلب خبرة.- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- حاصل على مؤهل علمي دبلوم أو بكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.





طريقة التقديم

