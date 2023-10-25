لتجديد المواعيد وإلغائها عبر الواتس.. خدمة جديدة بمركز الأسنان بمستشفى الملك عبدالعزيز في مكة

أ أ
دشّنت الإدارة التنفيذية بمستشفى الملك عبدالعزيز في مكة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم خدمة "موعدك من مكانك" التابعة لمركز طب الأسنان التخصصي.
تسهيل الوصول إلى الخدمة وذلك في ظل السعي الدائم والمستمر للمستشفى؛ لخدمة المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة وتحقيق أقصى استفادة من التقنية لتعزيز الخدمات الصحية .
وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين إمكانية تجديد المواعيد أو إلغائها عبر الواتساب المخصص للخدمة على الرقم 0515490403، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، مما يسهل على المستفيدين تجديد أو تعديل مواعيدهم دون الحاجة للحضور إلى مركز الأسنان.