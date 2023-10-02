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صحيفة تواصل الالكترونية

لا يملك شيئا من المرفقات المطلوبة.. كيف يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من مواطن، حول كيفية إمكانه في حساب المواطن دون أن يملك شيئا من المرفقات المطلوبة.

المرفقات المطلوبة في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" ليس لدي أي من المرفقات المطلوبة, هل استطيع التسجيل بدونهم؟".

وجاء الرد :" في حال عدم توفر مستندات اثبات استقلالية باسمك يتم اضافتك كتابع في حساب رب الأسرة ، نسعد بخدمتك".

تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن:

وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار مواطن تساءل عن التوقيت المناسب لتعديل العنوان الوطني" في حساب المواطن.


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" أريد تعديل العنوان الوطني في حساب المواطن.. متى الوقت الذي يتوجب فيه التعديل؟".

وجاء الرد: " لا يوجد وقت محدد لتعديل البيانات وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه للبوابة الالكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات العنوان) وتحديث البيانات والضغط على أيقونة "حفظ"، نسعد بخدمتك".

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