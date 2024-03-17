لا يُشترط الخبرة.. رابط التقديم في برنامج نيوم لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف 2024

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أعلنت شركة نيوم (مشروع نيوم) عن فتح باب التسجيل في برنامج نيوم لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف للعام 2024م (Grow) حملة البكالوريوس والماجستير حديثي التخرج في مختلف التخصصات، على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة في وظائف نيوم:- إدارة الأعمال
- القانون
- الأنظمة
- الشريعة
- الحقوق
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
- الموارد البشرية
- الإعلام
- الصحافة
- الموارد البشرية
- التسويق
- العلاقات العامة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- الأحياء
- الهندسة الكيميائية
- هندسة المواد
- نظم معلومات حاسب
- الهندسة الصناعية
- هندسة برمجيات
- نظم معلومات إدارية
- هندسة شبكات
- العلوم الاكتوارية
- هندسة اتصالات
- أمن المعلومات
- الإحصاء
- سلاسل الإمداد
- الرياضيات
- إدارة المواد
- العلوم
- اللوجستيات
- المحاسبة
- المالية
- الاقتصاد
- التاريخ
- الجغرافيا
- اللغة الإنجليزية
- اللغة العربية
- إدارة أعمال دولية
- اللغات والترجمة
- الأمن السيبراني
- علوم البيانات
- علم المكتبات
- علم المعلومات
- تصميم الجرافيك
- الكيمياء
- الفيزياء
- هندسة التصنيع
- هندسة النظم
- الهندسة الكهربائية
- هندسة التعدين
- هندسة السلامة
- الهندسة المدنية
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الصناعية
- الأتمتة والروبوتات
- كافة التخصصات الأخرى.
شروط التقديم في برنامج نيوم لتطوير الخريجين- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).
- معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 4) أو (4.5 من 5) أو ما يعادلهم.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- مهارات استثنائية في القيادة وإدارة الوقت والمهام وإدارة الموارد.
- مهارات في التواصل اللفظي والكتابي.
- المرونة في التنقل.
- اجتياز مرحلة التقييم والمقابلة الشخصية.
- لا يشترط الخبرة.
مزايا برنامج نيوم لتطوير الخريجين- تدريب على رأس العمل منتهي بالتوظيف.
- البرنامج متاح لكافة الخريجين والخريجات من مختلف المناطق.
- رواتب تنافسية ومزايا متعددة.
- إرشاد مهني من قبل كبار المدراء.
- تعليم وتطوير مهني.
مزايا العمل في نيوم- رواتب تنافسية.
- سكن مجاني.
- نقل مجاني.
- تذاكر وبدل سفر سنوي.
- وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).
- تغطية تكاليف الانتقال إلى مكان العمل.
- تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).
- مكافأة سنوية 20-30% (حسب الأداء)
- خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).
- تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.
- إجازة سنوية 30 يوماً.
- إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.