لا يُشترط الخبرة.. رابط التقديم في برنامج نيوم لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف 2024

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أعلنت شركة نيوم (مشروع نيوم) عن فتح باب التسجيل في برنامج نيوم لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف للعام 2024م (Grow) حملة البكالوريوس والماجستير حديثي التخرج في مختلف التخصصات، على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة في وظائف نيوم:



شروط التقديم في برنامج نيوم لتطوير الخريجين



مزايا برنامج نيوم لتطوير الخريجين



مزايا العمل في نيوم



نبذة عن برنامج نيوم لتطوير الخريجين



طريقة التقديم في برنامج نيوم لتطوير الخريجين

