الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

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لا يُشترط الخبرة.. رابط التقديم في برنامج نيوم لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف 2024

نيوم
نيوم
أ أ
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أعلنت شركة نيوم (مشروع نيوم) عن فتح باب التسجيل في برنامج نيوم لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف للعام 2024م (Grow) حملة البكالوريوس والماجستير حديثي التخرج في مختلف التخصصات، على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة في وظائف نيوم:

- إدارة الأعمال
- القانون
- الأنظمة
- الشريعة
- الحقوق
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
- الموارد البشرية
- الإعلام
- الصحافة
- الموارد البشرية
- التسويق
- العلاقات العامة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- الأحياء
- الهندسة الكيميائية
- هندسة المواد
- نظم معلومات حاسب
- الهندسة الصناعية
- هندسة برمجيات
- نظم معلومات إدارية
- هندسة شبكات
- العلوم الاكتوارية
- هندسة اتصالات
- أمن المعلومات
- الإحصاء
- سلاسل الإمداد
- الرياضيات
- إدارة المواد
- العلوم
- اللوجستيات
- المحاسبة
- المالية
- الاقتصاد
- التاريخ
- الجغرافيا
- اللغة الإنجليزية
- اللغة العربية
- إدارة أعمال دولية
- اللغات والترجمة
- الأمن السيبراني
- علوم البيانات
- علم المكتبات
- علم المعلومات
- تصميم الجرافيك
- الكيمياء
- الفيزياء
- هندسة التصنيع
- هندسة النظم
- الهندسة الكهربائية
- هندسة التعدين
- هندسة السلامة
- الهندسة المدنية
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الصناعية
- الأتمتة والروبوتات
- كافة التخصصات الأخرى.

شروط التقديم في برنامج نيوم لتطوير الخريجين

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).
- معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 4) أو (4.5 من 5) أو ما يعادلهم.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- مهارات استثنائية في القيادة وإدارة الوقت والمهام وإدارة الموارد.
- مهارات في التواصل اللفظي والكتابي.
- المرونة في التنقل.
- اجتياز مرحلة التقييم والمقابلة الشخصية.
- لا يشترط الخبرة.

مزايا برنامج نيوم لتطوير الخريجين

- تدريب على رأس العمل منتهي بالتوظيف.
- البرنامج متاح لكافة الخريجين والخريجات من مختلف المناطق.
- رواتب تنافسية ومزايا متعددة.
- إرشاد مهني من قبل كبار المدراء.
- تعليم وتطوير مهني.

مزايا العمل في نيوم

- رواتب تنافسية.
- سكن مجاني.
- نقل مجاني.
- تذاكر وبدل سفر سنوي.
- وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).
- تغطية تكاليف الانتقال إلى مكان العمل.
- تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).
- مكافأة سنوية 20-30% (حسب الأداء)
- خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).
- تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.
- إجازة سنوية 30 يوماً.
- إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.

نبذة عن برنامج نيوم لتطوير الخريجين

يعتبر برنامج (Grow) فرصة فريدة للخريجين والخريجات للعب دور في تشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية (والعالم) مع فريق يعمل على تصميم وتطوير أكثر المشاريع طموحاً في العالم (أرض المستقبل، حيث يتم تمكين أعظم العقول)، وسيتم تعيين الخريجين في مقر مشروع نيوم وما حولها أو في مقر نيوم الرئيس، ويقدم البرنامج المنتهي بالتوظيف، إلى جانب تجربة التدريب العملي، فرصاً مميّزة لكل من يُكمل البرنامج بنجاح. كما سينضم المرشحون منهم إلى فريق عمل يضم نخبة العقول يعملون على صياغة نموذج استثنائي للمعيشة المستدامة في نيوم عبر 14 قطاعاً متنوعاً مثل الطاقة، والماء، والرياضة وغيرها.

طريقة التقديم في برنامج نيوم لتطوير الخريجين

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى 1445/10/6هـ (الموافق 2024/4/15م).

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