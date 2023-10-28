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صحيفة تواصل الالكترونية

لا تملك صك إيجار ولا ملكية وتعيش في منزل والدها.. كيف تثبت استقلاليتها في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن كيفية إثبات الاستقلالية لمواطنة لا تملك صك إيجار ولا ملكية.

إثبات الاستقلالية للابنة في حساب المواطن:

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وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :"أنا أعيش في بيت الوالد رحمه الله لوحدي كيف أثبت الاستقلالية وأنا ما عندي صك إيجار ولا ملكية وش الحل".

وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين :" بإمكانك الاستفادة من الدعم عن طريق إضافتك كتابع لدى رب الأسرة ( الأم )".

إلغاء متابعة الابنة في حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المواطنين مع استفسار من مواطنة بشأن كيفية أن تستقل بنفسها وأن يكون دعم ابنتها أيضا مستقلا عن والدها.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" كيف أثبت الاستقلالية وأنا عايشة مع والدتي ؟؟ وابنتي كيف تلغي اتباعها لوالدها بحساب المواطن؟ لكي أجعلها مضافة لي".

وجاء الرد : " في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة "الأم" ،وفي حال تم إضافة التابع من قبل الأب سيتم احتسابه ضمن مبلغ الدعم في حسابه".

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