الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لا تفوت الفرصة.. "مسك" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

مؤسسة مسك
مؤسسة "مسك"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعلن مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

مهندس ضمان الجودة

المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في الهندسة مع خبرة لاتقل عن 7 سنوات.

مسؤول عمليات الأحداث والمشاريع

المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في إدارة الأعمال مع خبرة لاتقل عن 3 سنوات.

مدير مشروع

المتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في إدارة الأعمال أو التسويق أو الأتصالات مع خبرة لاتقل عن 6 سنوات.

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

نبذة عن مسك:

“مسك الخيرية” هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية.
وتعمل المؤسسة على الأخذ بيد الشباب في أنحاء البلاد، وتوفير الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها، وخلق البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

اقرأ أيضا

676
11:37 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن

فرص وظائف
11:21 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"التدريب التقني" تُوفر أكثر من 80 ألف فرصة وظيفية لخريجيها خلال 9 أشهر

حساب المواطن
11:10 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التسجيل في حساب المواطن عن طريق رقم الجوال 1445

images
9:37 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بهذه المناطق.. "الشؤون الإسلامية" تُعلن استمرار التقديم على وظائف إمام ومؤذن

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ينتهى السبت.. التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية للجميع حضوريا وعن بُعد

عاجل.. تنبيه مهم من "حساب المواطن" للمبتعثين بخصوص صرف الدعم

سكني يوضح آلية الاطلاع على أراضي المخططات السكنية وحجز الوحدات

دوام جزئي وراتب يومي.. "ناقل إكسبريس" تعلن حاجتها لموظفين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة المالية 9:51 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

آخر فرصة.. اليوم تنتهي فترة التقديم على المالية في البنك الدولي بواشنطن

هيئة المواصفات 10:38 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني لـ "المواصفات والمقاييس"

مجمع الملك عبدالعزيز 8:47 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

الآن.. فتح باب التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

المعهد التقني السعودي 12:49 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

التقديم الآن.. وظائف شاغرة في قطاع البترول لمختلف التخصصات

اقرأ أيضا

حساب المواطن
11:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف يستفيد العاطل من الدعم الشهري؟

حساب المواطن
9:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن لم ينزل له الدعم الشهري

هيئة الزكاة
6:32 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

هل يشترط في القوائم المالية أن تكون مدققة من محاسبين قانونيين؟ "الزكاة" توضح

غرفة الرياض
6:19 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

غرفة الرياض تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:30 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. 8 حالات توقف صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس وشروط التراخيص الإنشائية والتجارية

المعلمين الجدد
1:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقافها في 8 حالات.. ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس

النيابة العامة
11:47 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

النيابة العامة: إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمدا بمركبتيهما

1247409811
11:09 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الآثار والتداعيات.. المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

ايجار
12:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. هيئة العقار تمنع دفع الإيجار خارج "منصة إيجار" ابتداءً من هذا التاريخ

حساب المواطن
11:10 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات التسجيل في حساب المواطن عن طريق رقم الجوال 1445