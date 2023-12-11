لا تفوت الفرصة.. "مسك" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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تعلن مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو التالي: اضافة اعلان





مهندس ضمان الجودة



مسؤول عمليات الأحداث والمشاريع



مدير مشروع



الشروط العامة:



نبذة عن مسك:



طريقة التقديم:

