لا تفوت الفرصة.. "مسك" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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تعلن مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك) عن
توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض على النحو
التالي:
مهندس ضمان الجودةالمتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في الهندسة مع خبرة لاتقل عن 7 سنوات.
مسؤول عمليات الأحداث والمشاريعالمتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في إدارة الأعمال مع خبرة لاتقل عن 3
سنوات.
مدير مشروعالمتطلبات: درجة البكالوريوس كحد أدنى في إدارة الأعمال أو التسويق أو
الأتصالات مع خبرة لاتقل عن 6 سنوات.
الشروط العامة:- أن يكون
المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
نبذة عن مسك:“مسك الخيرية”
هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل
مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية.
وتعمل المؤسسة على الأخذ بيد الشباب في أنحاء البلاد، وتوفير الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها، وخلق البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور.