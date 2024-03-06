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لا تُفوّت الفرصة.. مركز كفاءة الطاقة يفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
أ أ
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بعد فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى، أعلن مركز كفاءة الطاقة عن استمرار التقديم للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض، حسب المسميات الوظيفية والتخصصات التالية:اضافة اعلان

فتح باب التوظيف بمركز كفاءة الطاقة لحملة البكالوريوس

1 - المسؤول المالي.
2 - مسؤول الموارد البشرية.
3 - مسؤول مشاريع المبادرات.
4 - مهندس كفاءة الطاقة - قطاع المباني.
5 - مهندس أول لكفاءة الطاقة - قطاع النقل.

 التخصصات المطلوبة

- الهندسة
- المحاسبة
- الإدارة المالية
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- أو ما يعادلهم.

الشروط

1 - إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - اجادة استخدام برامج الأوفيس.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
5 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

 طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المركز:

ومركز كفاءة الطاقة "مركز حكومي" تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزارة رقم (363) وتاريخ 1431/11/24هـ.

يهدف المركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المملكة.

ويرأس مجلس إدارته ممثلين من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

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